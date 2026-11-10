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10.11.2026 07:27:00
Roche profitiert indirekt: Eli Lillys Studienerfolg strahlt auf Chugai ab - Lilly-Aktie springt an
Der US-Konzern Eli Lilly hat einen Forschungserfolg mit seinem GLP-1-Wirkstoff Orforglipron (Foundayo) erzielt.
Gleichzeitig nahm die krankhafte Sauerstoffbelastung während des Schlafs ab, das Körpergewicht wurde reduziert und auch der systolische Blutdruck sank. Lilly plant laut Mitteilung, die Zulassungserweiterung für Schlafapnoe noch Ende 2026 bei der US-Behörde FDA einzureichen. Damit entwickelt sich Orforglipron von einem oralen GLP-1-Medikament zur Gewichtsreduktion zu einem potenziell breiter einsetzbaren Wirkstoff im Bereich kardiometabolischer Erkrankungen.
Für die Roche-Tochter Chugai ist dies ein zusätzlicher wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Erfolg: Das Unternehmen hat den Wirkstoff entdeckt und profitiert über den Lizenzvertrag mit Lilly von dessen weiterer Entwicklung und kommerziellem Erfolg. Jede zusätzliche Indikation kann den wirtschaftlichen Wert der Lizenzbeziehung erhöhen und die Bedeutung von Chugais eigener Wirkstoffforschung unterstreichen.
Für Roche ist der Erfolg vor allem strategisch relevant: Chugai ist Teil der Roche-Gruppe, sodass der wirtschaftliche Nutzen von Chugais Innovationen mittelbar auch Roche zugutekommen.
Die Eli Lilly-Aktie gewann am Montag an der NYSE letztlich 4,28 Prozent auf 1'411,95 US-Dollar.
hr/rw
Basel (awp)
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