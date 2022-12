Roche präsentiert Daten zu Glofitamab und Lunsumio gegen Lymphdrüsenkrebs

Basel (awp) - Der Basler Pharmakonzern Roche präsentiert weitere Daten zur potenziellen Wirksamkeit der Mittel Glofitamab und Lunsumio als Standardtherapie zur Behandlung von Lymphdrüsenkrebs. Die Daten werden am laufenden Kongress der American Society of Hematology (ASH) präsentiert und gleichzeitig im New England Journal of Medicine publiziert.

Die Daten zeigten das Potenzial von Glofitamab und Lunsumio zur Behandlung unterschiedlicher Patientenbedürfnisse, teilte Roche am Montag mit. Patienten mit bereits starker Vorbehandlung würden früh und dauerhaft auf die Behandlung mit Glofitamab ansprechen.

Und Daten zur 27-monatigen Nachbeobachtung zeigten, dass Lunsumio bei Patienten mit wiederkehrendem oder schwer behandelbarem follikulärem Lymphom weiterhin ein starkes und dauerhaftes Ansprechen hervorrufe, heisst es weiter. Dabei sprächen 60 Prozent der Patienten vollständig auf die Behandlung an.

