Roche Aktie 224184 / US7711951043
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28.09.2026 18:54:32
Roche Plans Autonomous AI Labs To Accelerate Drug Discovery
(RTTNews) - Swiss pharmaceutical Roche Holding AG (RHHBY) outlined plans on Monday to develop autonomous AI-driven laboratories as part of its efforts to accelerate research and development and improve drug discovery.
Aviv Regev, executive vice president of Genentech Research and Early Development, said Roche is pursuing "AI independence" in R&D and has begun building autonomous AI labs.
The company expects about 2 billion Swiss francs ($2.41 billion) in R&D savings to be reallocated to new programs and productivity initiatives by 2026.
Roche aims to bring up to 20 new molecular entities to market by 2030. Its Phase III success rate has risen to more than 80 percent in 2026 year-to-date, compared with 65 percent in 2025.
Roche said 40 percent of pipeline decisions from the fourth quarter of 2025 through the second quarter of 2026 included an AI or computational contribution. Its Target Nexus AI tool is expected to support 80 percent of research portfolio decisions by the end of 2026.
RHHBY is currently trading at $53.13 down $1.28 or 2.35 percent on the OTC Markets.
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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