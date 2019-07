Roche-Mittel Rituxan erhält weitere Konkurrenz in USA

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das zweite Biosimilar für die Behandlung von Krebs zugelassen, wie sie am Dienstagabend bekannt gab.

So darf das Nachahmerprodukt Ruxience des Rivalen Pfizer künftig bei erwachsenen Patienten eingesetzt werden, die an CD20-positivem, B-zelligem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) leiden. Das Non-Hodgkin-Lymphom ist eine seltene Krebserkrankung des lymphatischen Gewebes. Eingesetzt werden darf das Biosimilar laut FDA als Einzelwirkstoff oder in Kombination mit einer Chemotherapie.

Darüber hinaus sei Ruxience das erste Biosimilar, das zur Behandlung von Granulomatose mit Polyangiitis (GPA) (Wegener'sche Granulomatose) und mikroskopischer Polyangitis (MPA) zugelassen sei, schrieb die FDA weiter.

Damit hat das Roche-Krebsmedikament Rituxan einen weiteren Konkurrenten durch ein Biosimilar erhalten. Das erste Konkurrenzprodukt mit Namen Truxima von Celltrion für den amerikanischen Markt hatte die US-Gesundheitsbehörde im November zugelassen.

Für das Original hatte die US-Behörde der Roche-Tochter Genentech im Jahr 1997 die Zulassung erteilt. In Europa sind die ersten Nachahmerprodukte dafür schon länger auf dem Markt. Dies schlägt auf den Umsatz mit Rituxan.

Basel (awp)