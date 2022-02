Roche mit Rochade im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung - Roche-Aktie rutscht ins Minus

Der bisherige Leiter der Abteilung Pharmaforschung und frühe Entwicklung (pRED) William Pao verlässt das Unternehmen per 18. März.

An seine Stelle rückt der bisherige Roche-Verwaltungsrat Hans Clevers. Wer dessen Nachfolge im Gremium antritt, entscheidet der Konzern allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Clevers wird als neuer Leiter von pRED nun auch Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Er freue sich ausserordentlich über die Ernennung von Clevers auf diesen Posten, wird Roche-Chef Severin Schwan weiter zitiert. "Seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen, sein kooperativer und pragmatischer Stil und seine exzellenten Führungsqualitäten werden uns in den kommenden Jahren helfen, weiterhin erfolgreich zu sein."

Clevers ist Niederländer und verfügt laut der Mitteilung über einen Master in Biologie sowie M.D. und Ph.D.. Aktuell sei er unter anderem Professor für Molekulargenetik an der Universität Utrecht. Zudem sei er Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Beiräte, habe mehrere Unternehmen weltweit mitgegründet und sei mehrfach international ausgezeichnet. Laut der Mitteilung ist er zudem Mitglied der Royal Netherlands Academy of Sciences, der National Academy of Science der USA, der Académie des sciences in Frankreich und der Royal Society des Vereinigten Königreichs.

Sein Vorgänger Pao leitet pRED seit 2018. Nun werde er einen neuen Job antreten, heisst es in der Mitteilung weiter. Laut Medienberichten hat Pao offenbar bei Pfizer angeheuert, wo er Entwicklungschef wird. Pao habe die Transformation der Abteilung pRED "massgeblich vorangebracht" und das Forschungs- und Entwicklungsportfolio von Roche "wesentlich gestärkt und diversifiziert", wird Roche-CEO Schwan in der Mitteilung zitiert. Er sei ihm "von ganzem Herzen dankbar".

Die Genussscheine von Roche verlieren im Schweizer Handel aktuell um 0,57 Prozent auf 357,50 Franken.

tv/jb

Basel (awp)