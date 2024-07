Roche mit positiven Daten zu Vabysmo in DME-Langzeitstudie

Dabei seien sämtliche in der Studie gesetzten primären Endpunkte erreicht worden, teilte der Pharmakonzern am Mittwochabend mit.

Vabysmo habe eine langanhaltende Wirkung sowie eine beständige Sicherheit gezeigt. So war beispielsweise eine bis zu vierjährige Behandlung mit Vabysmo laut den Angaben für die Patienten gut verträglich. Und die Studienergebnisse hätten auch gezeigt, dass die Sehkraft der Patienten mit der Netzhauterkrankung bewahrt werden konnte.

Die Daten aus der Studie hat Roche an der "The American Society of Retina Specialists"-Jahrestagung (ASRS) in Stockholm vorgestellt. Bislang ist Vabysmo in beinahe 100 Ländern zur Behandlung von feuchter altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) und DME zugelassen.

Basel (awp)