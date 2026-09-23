Roche meldet positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie

Basel (awp) - Roche hat mit dem Wirkstoffkandidaten Sefaxersen in einer Phase-III-Studie positive Zwischenergebnisse bei Patienten mit IgA-Nephropathie erzielt. Die Studie habe ihren primären Endpunkt erreicht, teilte die Roche-Tochter Genentech am Dienstagabend mit.

Der Wirkstoff habe nach 37 Wochen in der "IMAgINATION-Studie" die Proteinurie im Vergleich zu Placebo statistisch signifikant und klinisch relevant reduziert, so die Meldung. Das Sicherheitsprofil habe den bislang bekannten Daten entsprochen. Die Studie laufe weiter und weitere Daten zur Nierenfunktion sollen in zwei Jahren folgen.

Bei IgA-Nephropathie handelt es sich den Angaben zufolge um eine fortschreitende Autoimmunerkrankung der Niere, die langfristig zu Nierenversagen führen kann.

an/hr