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23.09.2026 08:16:43

Roche-Medikamentenkandidat für Autoimmunerkrankung erreicht Studienziel

Roche
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Von Adria Calatayud

DOW JONES--Ein Medikamentenkandidat von Roche für eine Autoimmunerkrankung namens IgA-Nephropathie hat in einer späten klinischen Studie das primäre Ziel erreicht. Der Schweizer Pharmakonzern teilte am Mittwoch mit, Zwischenergebnisse einer laufenden Studie mit seinem Prüfpräparat Sefaxersen hätten eine signifikante Verringerung der Proteinurie gezeigt. Diese ist ein wichtiger Indikator für Nierenschäden bei Menschen mit IgA-Nephropathie, die auch als Morbus Berger bekannt ist.

Wie Roche weiter mitteilte, sollen die Zwischendaten der Studie an die Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Ziel sei es, die Behandlung so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Die Daten wiesen auf das Potenzial des Medikaments hin, den sogenannten Urin-Protein-Kreatinin-Quotienten zu senken. Dieser Wert stehe mit dem Erhalt der langfristigen Nierenfunktion in Verbindung. Die Ergebnisse zur Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments - einer einmal monatlich verabreichten subkutanen Injektion - stimmten mit den bekannten Daten überein, fügte der Konzern hinzu.

"Sefaxersen kann daher eine neue Behandlungsoption bieten, um das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und möglicherweise den langfristigen Bedarf an Dialyse oder Nierentransplantation zu verringern", sagte Chief Medical Officer Levi Garraway.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)

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