|
15.05.2026 19:21:36
Roche-Medikament Tecentriq erhält US-Zulassung bei Blasenkrebs
Washington (awp) - Die Roche-Krebsimmuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) hat in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer bestimmten Form von Blasenkrebs erhalten. Es handelt sich um die elfte Indikation für Tecentriq in den USA, wie die Roche-Tochter Genentech am Freitag mitteilte.
Tecentriq sei als ergänzende Therapie bei Patientinnen und Patienten muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC) nach Entfernung der Harnblase zugelassen, bei denen eine Tests eine molekulare Resterkrankung feststellten, heisst es in den Mitteilung von Genentech und der US-Medikamentenbehörde FDA vom Freitagabend.
Durch die Kombination der Krebsimmuntherapie mit modernsten Tests liessen sich Patienten, die für eine Behandlung in Frage kommen, genauer identifizieren, heisst es in der Genentech-Mitteilung. Die Entscheidung der FDA basierte auf Phase III-Studien, die eine Verringerung des Wiederauftretens der Krankheit wie auch des Sterberisikos zeigten.
Tecentriq ist für eine Reihe von aggressiven und schwierig zu behandelnden Krebsarten zugelassen, unter anderem zur Behandlung von Lungenkrebs, bestimmten Arten von metastasierendem Urothelkarzinom oder Brustkrebs. 2025 hatte der Basler Pharmakonzern mit Tecentriq einen Umsatz von 3,6 Milliarden Franken verzeichnet.
tp/
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.Weiterlesen!
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst unter 24'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schlussendlich tiefer
Der heimische Markt kam am Freitag kaum vom Fleck. Der deutsche Leitindex zeigte sich vor dem Wochenende tiefrot. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.