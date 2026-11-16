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16.11.2026 07:32:40

Roche-Medikament in den USA für seltene Autoimmunerkrankung zugelassen

Roche
407.52 CHF 0.97%
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Von Adria Calatayud

DOW JONES--Roche hat für sein Medikament Gazyva die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Behandlung der primären membranösen Nephropathie erhalten. Dabei handelt es sich um eine seltene, chronische Autoimmunerkrankung, die zu Nierenversagen führen kann.

Wie der Schweizer Pharmakonzern am Montag mitteilte, sei Gazyva damit das erste spezifisch für diese Erkrankung zugelassene Arzneimittel. Es handle sich zudem um die dritte FDA-Zulassung für das Präparat bei immunvermittelten Nierenerkrankungen nach früheren Genehmigungen bei idiopathischem nephrotischem Syndrom und Lupusnephritis.

Die Zulassung basiere auf den Ergebnissen einer späten klinischen Studie. Diese habe gezeigt, dass 36 Prozent der Erwachsenen nach zwei Jahren eine vollständige Remission der Proteinurie - also erhöhter Eiweisswerte im Urin, einem zentralen Indikator für Nierenschäden - erreichten, teilte Roche mit.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 01:32 ET (06:32 GMT)

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Long 14’556.27 19.37 S0VVBU
Long 14’228.76 13.67 SPB0BU
Long 13’647.32 8.99 SIB66U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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