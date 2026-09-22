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22.09.2026 09:42:44
Roche: Medikament half in Studie bei Senkung Blutzuckerspiegel und Gewicht
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Ein Roche-Kandidat für ein Adipositas-Medikament hat dem Pharmakonzern zufolge die primären Ziele einer klinischen Phase-2-Studie erreicht und Patienten dabei geholfen, ihren Blutzuckerspiegel und ihr Körpergewicht zu senken.
Der Schweizer Pharmakonzern teilte am Dienstag mit, die Studienergebnisse für das Medikament Enicepatid bestärkten seine Ambitionen, rasch das Portfolio an Arzneimitteln für Menschen mit Adipositas, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterzuentwickeln.
An der Studie nahmen laut Mitteilung Erwachsene mit Typ-2-Diabetes teil, die zudem an Adipositas litten oder übergewichtig waren. Enicepatid habe bei Patienten, die die höchste Dosis erhielten, den Blutzuckerspiegel nach 48 Wochen um durchschnittlich 2,65 Prozent gesenkt. Zudem habe das Medikament in der höchsten Dosierung nach 48 Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 15,5 Prozent geführt. Ein Plateau bei der Gewichtsreduktion sei dabei nicht erreicht worden, fügte das Unternehmen hinzu.
Der medizinische Leiter von Roche, Levi Garraway, sagte: "Es gab einen bedeutenden Anteil an Patienten, die innerhalb von weniger als einem Jahr nach der Behandlung einen normalisierten Glukosespiegel erreichten."
Das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Enicepatid entsprach laut Unternehmen dem ähnlicher Therapien. Die Rate der Studienabbrüche aufgrund unerwünschter Ereignisse sei mit 2 Prozent gering gewesen.
Roche plant nach eigenen Angaben ein Phase-3-Programm, um das Potenzial von Enicepatid zur Blutzuckerkontrolle und für kardiovaskuläre Ergebnisse zu bewerten. Dies geschehe zusätzlich zu den bereits laufenden Studien zum chronischen Gewichtsmanagement.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/brb
(END) Dow Jones Newswires
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