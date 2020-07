Roche legt detaillierte Daten zu Ranibizumab-Studie vor

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche hat am Mittwoch weitere Daten einer Studie zu seinem Augenimplantat-System für Ranibizumab vorgelegt. Das sogenannte "Port Delivery System" wurde an Personen getestet, die an neovaskulärer oder feuchter altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) leiden.

In der Studie "Archway" seien 98,4 Prozent der Patienten in der Lage gewesen, sechs Monate lang ohne zusätzliche Behandlung auszukommen, erklärte Roche nun. Und die erzielten Sehergebnisse entsprachen denjenigen, die ansonsten bei einer monatlichen Injektion von Ranibizumab erreicht wurden.

Beim "Port Delivery System" handelt es sich um ein permanentes, nachfüllbares Augenimplantat von etwa der Grösse eines Reiskorns. Dieses gibt kontinuierlich eine individuell angepasste Formulierung des Arzneistoffes Ranibizumab ab.

