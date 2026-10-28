|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 10:33:27
Roche Launches New Test To Help Diagnose Mesothelioma
(RTTNews) - Roche (RHHBY) has launched a new diagnostic test designed to help distinguish malignant mesothelioma, a rare cancer affecting the lining of internal organs, from other cancers and benign tissue growths.
Mesothelioma most commonly affects the pleura, the tissue lining around the lungs. Diagnosis can be challenging because the disease may resemble other cancers, including non-small cell lung cancer, as well as non-cancerous tissue growths. Many patients are diagnosed at an advanced stage, when median overall survival is approximately 12 to 18 months.
The VENTANA BAP1 (SP527) test is an automated immunohistochemistry (IHC) assay that detects the loss of BAP1 protein expression in cell nuclei, a finding that can help pathologists identify malignant mesothelioma. The test is designed to support diagnosis while helping preserve limited tissue samples for additional testing, including molecular analysis that can guide treatment decisions.
Roche said the test is registered as a Class I in vitro diagnostic in the U.S. and has received Class C approval under the European Union's In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR). It is available globally.
The launch expands Roche's cancer diagnostics portfolio, which includes tissue-based tests, molecular diagnostics, laboratory immunoassays and digital diagnostic software. The company said the BAP1 test can be used alongside its VENTANA MTAP and Claudin-4 assays to help distinguish mesothelioma from other conditions.
RHHBY has traded between $40.07 and $61.49 over the past year. The stock closed Tuesday's trading at $60.37, up 0.65%.
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
|
26.10.26
|Roche zielt mit neuem Lungenkrebs-Medikament auf aufstrebenden Onkologie-Markt (Dow Jones)
|
22.09.26
|Roche-Aktie tiefer: EU-Zulassung stärkt Augenmedikament-Geschäft - Positive Studienergebnisse mit Abnehm/Diabetes-Wirkstoff (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Roche: Medikament half in Studie bei Senkung Blutzuckerspiegel und Gewicht (Dow Jones)
|
02.09.26
|Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Aktien von Roche und Eli Lilly im Minus: FDA genehmigt gemeinsamen Alzheimer-Bluttest (Dow Jones)
|
20.08.26
|Roche-Tochter Genentech baut US-Fertigung für 750 Mio USD aus (Dow Jones)
|
23.06.26
|Roche-Aktie klettert: Offenbar wird NF2-Medikament erstmals in Japan zugelassen (Dow Jones)
Analysen zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich tiefer, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.