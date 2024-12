Roche lanciert Offerte zur Übernahme von Poseida

Basel (awp) - Roche hat das Angebot zur Ende November angekündigten Übernahme des US-Unternehmens Poseida Therapeutics gestartet. Die Angebotsfrist läuft bis zum 7. Januar 2025, wie Roche am Montag mitteilte.

Roche will mit der Akquisition Für insgesamt etwa 1,5 Milliarden US-Dollar die eigene Forschungspipeline stärken. Poseida Therapeutics ist ein Spezialist für personalisierten CAR-T-Zelltherapien.

Das Forschungs- und Entwicklungsportfolio von Poseida umfasst präklinische und klinische Standard-CAR-T-Therapien in verschiedenen Therapiebereichen, darunter Blutkrebs, Tumore und Autoimmunerkrankungen, sowie Produktionskapazitäten und Technologieplattformen.

Die Übernahme baut auf der bestehenden Partnerschaft zwischen Roche und Poseida auf, die im Jahr 2022 im Rahmen eines Kooperations- und Lizenzabkommens geschlossen wurde und sich auf die Entwicklung von sofort einsetzbaren CAR-T-Zelltherapien zur Behandlung von Patienten mit Blutkrebs konzentrierte.

Ziel sei es nun, die nächste Generation von handelsüblichen CAR-T-Zelltherapien mit erhöhter Wirksamkeit und günstiger Sicherheit in einem Umfang zu entwickeln, der potenziell mehr Patienten erreichen und eine breite kommerzielle Nutzung ermöglichen könne.

Roche will wie bereits bekannt die Transaktion im ersten Quartal 2025 abschliessen. Konkret bieten die Basler 9,00 US-Dollar pro Poseida Therapeutics-Aktie in bar. Zudem sollen die Aktionäre ein nicht handelbares bedingtes Wertrecht (Contingent Value Right, CVR) in Höhe von bis zu 4,00 US-Dollar pro Aktie in bar erhalten.

Die Transaktion unterliegt noch verschiedenen Abschlussbedingungen, unter anderem hängt sie noch von der Zustimmung der regulatorischen Behörden ab.

