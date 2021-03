Roche lanciert Elecsys Epstein-Barr-Virus (EBV)-Test - GS fester

Lanciert werde er in Ländern, die das CE-Zeichen akzeptieren. In den USA werde man die Zulassung bei der FDA beantragen, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Das Elecsys EBV-Panel besteht demnach aus drei Immunoassays, die spezifische Antikörper gegen das Epstein-Barr-Virus in verschiedenen Stadien der Infektion nachweisen. Bei kombinierter Anwendung können die drei Tests helfen, zu bestimmen, wie weit die Infektion bei einem Patienten fortgeschritten ist.

Das Epstein-Barr-Virus ist laut Roche-Mitteilung eines der häufigsten Viren beim Menschen und infiziert mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung im Erwachsenenalter. Es wird hauptsächlich durch Speichel oder über Organ- oder Zelltransplantationen übertragen. Nach der Erstinfektion verbleibt EBV lebenslang in einem Ruhezustand. Die klinischen Symptome variieren je nach dem Immunstatus der Patienten, und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können schwerere Symptome entwickeln.

Die Einführung des Elecsys EBV-Panels sei ein wichtiger Schritt für die Diagnose von Infektionen bei Transplantationspatienten.

Die Genussscheine von Roche steigen im Schweizer Geschäft aktuell um 0,31 Prozent auf 304,80 Franken.

hr/gab

Zürich (awp)