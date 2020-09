Roche kündigt Daten zu verschiedenen Studien für Krebskongress ESMO an - Aktie im Plus

Roche wird sich mit einer Vielzahl an Präsentationen am diesjährigen Krebskongress ESMO beteiligen.

Wie schon andere Kongresse werde auch dieser virtuell vom 19. bis 21. September stattfinden, teilte der Pharmakonzern am Donnerstag mit.

Roche selbst werde beispielsweise Daten aus drei Phase-III-Studien mit dem Immun-Therapeutikum Tecentriq (Atezolizumab) zur Behandlung von dreifach-negativem Brustkrebs (TNBC) vorstellen. Darüber hinaus werde man Daten zur Behandlung von Menschen mit fortgeschrittenem, RET-mutantem medullärem Schilddrüsenkrebs (MTC) vorstellen sowie Daten zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC), deren Tumore einen PTEN-Verlust aufwiesen, hiess es.

Die Roche-Aktie gewinnt am Donnerstag im Handel an der SIX zeitweise 0,06 Prozent auf 337,35 Franken.

