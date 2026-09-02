Basel (awp) -

Roche kooperiert mit Treeline bei Lymphom-Therapie

Der Pharmakonzern Roche arbeitet mit dem US-Biotechunternehmen Treeline Biosciences bei der Entwicklung einer neuen Kombinationstherapie gegen bestimmte Formen von Lymphdrüsenkrebs zusammen. Dabei soll Treelines Wirkstoffkandidat TLN-121 in Kombination mit den Roche-Medikamenten Columvi (Glofitamab) und Lunsumio (Mosunetuzumab) untersucht werden.

Erforscht werden sollen die Kombinationen bei Patienten mit B-Zell-Lymphomen, darunter dem diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL), wie Treeline am Mittwoch mitteilte. Treeline werde die Phase-1-Studie finanzieren und durchführen, während Roche die bereits zugelassenen Krebsmedikamente Glofitamab und Mosunetuzumab für bestimmte Studiengruppen bereitstelle. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Treeline will mit der kombinierten Behandlung im vierten Quartal 2026 beginnen. Präklinische Untersuchungen hätten Hinweise darauf geliefert, dass TLN-121 die Wirkung der beiden Roche-Therapien verstärken könnte. TLN-121 werde derzeit bereits als Einzeltherapie in einer Phase-1-Studie getestet.

an/cg