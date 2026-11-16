Roche kooperiert mit Faeth Therapeutics bei Brustkrebs-Therapie

Basel(awp) - Roche und Faeth Therapeutics arbeiten bei einer Phase-1b/2-Studie zu fortgeschrittenem HR+/HER2- Brustkrebs zusammen. Faeth führt die Studie durch, Roche stellt das Mittel Giredestrant bereit, wie es in einer Mitteilung vom Montagmittag heisst.

Im Rahmen der Studie wird Faeths seine Krebstherapie PIKTOR in Kombination mit Roches experimentellem Wirkstoff, ein selektiver Östrogenrezeptor-Degrader, untersuchen. Faeth behalte dabei alle Rechte an PIKTOR.

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