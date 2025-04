Roche investiert 50 Mrd USD in USA in kommenden fünf Jahren

DOW JONES--Roche will in den kommenden fünf Jahren 50 Milliarden US-Dollar in den USA in den Ausbau seiner Geschäftsaktivitäten investieren. Wie der Schweizer Pharmakonzern ankündigte, sollen dadurch mehr als 12.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, darunter fast 6.500 Arbeitsplätze im Bau sowie 1.000 Arbeitsplätze in neuen und erweiterten Standorten.

Derzeit ist Roche in den USA mit 25.000 Beschäftigten, 13 Produktionsstandorten sowie 15 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den Divisionen Pharma und Diagnostics vertreten.

Die Pläne betreffen zum Beispiel erweiterte und modernisierte US-Produktions- und Vertriebskapazitäten für das Arzneimittel- und Diagnostikportfolio in Kentucky, Indiana, New Jersey, Oregon und Kalifornien.

Des weiteren sehen die Pläne eine Produktionsanlage für Gentherapie in Pennsylvania sowie eine neue Produktionsstätte für die kontinuierliche Blutzuckermessung in Indiana vor.

Roche will ausserdem ein neues Produktionszentrum zur Unterstützung des wachsenden Portfolios von Medikamenten zur Gewichtsreduktion der nächsten Generation errichten, der Standort soll noch bekanntgegeben werden

In Massachusetts will Roche ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum einrichten, das Spitzenforschung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) betreibt und als Drehscheibe für neue Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den Bereichen Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel dienen soll.

Ausserdem sollen bestehende F&E-Zentren für Pharmazeutika und Diagnostika in Arizona, Indiana und Kalifornien erweitert und modernisiert werden.

