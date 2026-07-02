Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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02.07.2026 08:01:41
Roche-Hoffnungsträger Divarasib überzeugt in Lungenkrebs-Studie
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Der Lungenkrebs-Kandidat Divarasib des Pharmakonzerns Roche hat in einer zulassungsrelevanten Studie besser abgeschnitten als bereits zugelassene Vergleichspräparate. Die Schweizer erklärten am Donnerstag, dass das experimentelle Medikament in einer direkten klinischen Vergleichsstudie mit den zugelassenen Behandlungen Lumakras von Amgen und Krazati von Mirati Therapeutics seine primären und wichtigen sekundären Ziele erreicht habe. Divarasib habe "signifikante" Verbesserungen gezeigt, sowohl beim progressionsfreien Überleben als auch beim Gesamtüberleben. Zudem seien keine neuen Sicherheitssignale identifiziert worden. Roche will die Studiendaten nun bei den Zulassungsbehörden einreichen und auf einem bevorstehenden medizinischen Fachkongress präsentieren.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr/brb
(END) Dow Jones Newswires
July 02, 2026 02:02 ET (06:02 GMT)
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