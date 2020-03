Roche Generalversammlung 2020

Alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt

Christoph Franz als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt; alle weiteren zur Wahl stehenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte bestätigt; Jörg Duschmalé und Patrick Frost neu in den Verwaltungsrat gewählt

Andreas Oeri scheidet nach 24 Jahren aus dem Verwaltungsrat aus, Sir John Bell nach 19 Jahren

33. Dividendenerhöhung in Folge auf CHF 9.00 pro Aktie





Basel, 17. März 2020 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute bekannt, dass ihre ordentliche Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt hat. Aufgrund der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrates waren keine Aktionäre und Aktionärinnen zur Generalversammlungsteilnahme vor Ort zugelassen. Roche hatte bereits am 10. März die Aktionärinnen und Aktionäre aufgefordert, ihre Stimmen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu übertragen. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertrat 85,47 % der total 160'000'000 Aktien. Der Lagebericht sowie die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 wurden genehmigt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten mit 99.69 % die Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 und mit 99.03 % den Bonus des Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2019. Im Weiteren beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.

Mit 100 % stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinnes zu und beschlossen, die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr auf 9.00 Franken (brutto) pro Aktie und Genussschein zu erhöhen. Dies ist die 33. Dividendenerhöhung in Folge.

Mit 99.52 % der Stimmen wurde Christoph Franz erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt.

«2019 war ein sehr gutes Jahr für Roche. Wir haben weitere grosse Fortschritte bei der Erneuerung unseres Produktportfolios gemacht. Die neuen Medikamente sind nicht nur Umsatzträger für Roche, sondern sie erleichtern weltweit das Leben kranker Menschen erheblich. Mit der Übernahme von Spark Therapeutics haben wir unsere Position im vielversprechenden Bereich der Gentherapie gestärkt. » sagte Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident von Roche. «Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserem breiten Portfolio und unserer Innovationskraft für die Zukunft gut aufgestellt sind und weiterhin wesentliche Beiträge an die Gesundheit der Menschen weltweit leisten werden.»

Andreas Oeri scheidet nach 24 Jahren als Vertreter des bestehenden Aktionärspools aus dem Verwaltungsrat aus. Sein Nachfolger wird Jörg Duschmalé. Mit ihm tritt ein Vertreter der fünften Generation der Nachfolger des Firmengründers in den Verwaltungsrat ein. Nach 19 Jahren im Verwaltungsrat hatte Professor Sir John Bell ebenfalls beschlossen, sich nicht mehr der Wiederwahl zu stellen. Neben Jörg Duschmalé wurde Patrick Frost neu in den Verwaltungsrat gewählt.

«Ich bedanke mich bei Andreas Oeri für seinen grossen persönlichen Beitrag und seinen unermüdlichen Einsatz zum Erfolg von Roche. Er hat grossen Anteil daran, dass Roche heute eines der nachhaltigsten Unternehmen im Gesundheitsbereich weltweit ist. Mit der Wahl von Jörg Duschmalé wird die Verbundenheit und langfristige Orientierung unserer Eigentümerfamilien erneut eindrücklich untermauert. Sir John Bell war mit seiner grossen wissenschaftlichen Kompetenz für die Entwicklung von Roche in den letzten fast 20 Jahren unverzichtbar. Im Namen des Verwaltungsrates möchte ich ihm herzlich danken. Andreas Oeri und Sir John Bell wünsche ich für die Zukunft alles Gute. Ich heisse Jörg Duschmalé und Patrick Frost im Verwaltungsrat herzlich willkommen und freue mich ausserordentlich auf unsere künftige Zusammenarbeit.» sagt Christoph Franz.

Neben Christoph Franz, Jörg Duschmalé und Patrick Frost wurden zudem alle weiteren zur Wahl stehenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat wiedergewählt:

Herr André Hoffmann

Frau Julie Brown

Herr Paul Bulcke

Prof. Dr. Hans Clevers

Frau Anita Hauser

Herr Prof. Dr. Richard P. Lifton

Herr Bernard Poussot

Herr Dr. Severin Schwan

Frau Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff

Folgende Verwaltungsräte wurden als Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt:

Herr Dr. Christoph Franz

Herr André Hoffmann

Herr Prof. Dr. Richard P. Lifton

Herr Bernard Poussot

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten ferner mit 99.66 % die maximale Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates und mit 99.66 % die maximale Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die Testaris AG wurde von der Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für das Geschäftsjahr 2020 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 und die KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 gewählt.





