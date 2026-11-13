|Empfehlung für Gazyvaro
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13.11.2026 12:46:00
Roche: EU-Zulassungsempfehlung für Gazyvaro bei Lupus - Aktie im Minus
Roche hat vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der europäischen Arzneimittelbehörde EMA eine positive Zulassungsempfehlung für sein Medikament Gazyvaro (Wirkstoff: Obinutuzumab) zur Behandlung von Lupus erhalten.
Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission wird in Kürze erwartet, wie Roche am Freitag mitteilte. Grundlage der Empfehlung sind Daten der Phase-III-Studie Allegory mit rund 300 Teilnehmenden.
Nach 52 Wochen erreichten 76,7 Prozent der mit Gazyvaro zusätzlich zur Standardtherapie behandelten Patienten eine Verbesserung um mindestens vier Punkte im sogenannten SLE Responder Index, verglichen mit 53,5 Prozent in der Placebogruppe. Zudem wurde unter Gazyvaro mehr als doppelt so häufig eine Remission erreicht wie unter Placebo (33,8 gegenüber 13,8 Prozent).
Systemischer Lupus erythematodes ist eine potenziell lebensbedrohliche Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem körpereigenes Gewebe angreift und verschiedene Organe schädigen kann. Weltweit sind mehr als 3 Millionen Menschen betroffen, in Europa bis zu 270'000.
Gazyvaro ist bereits in mehr als 65 Ländern zur Behandlung von Lupusnephritis - einer Nierenentzündung als Folge von Lupus - zugelassen. In den USA hat die Zulassungsbehörde FDA zudem einen entsprechenden Zulassungsantrag für die Behandlung von systemischem Lupus erythematodes zur Prüfung angenommen.Die Roche-Aktie gibt am Freitag an der SIX zeitweise 0,63 Prozent auf 403,93 Franken nach.
awp-robot/jl/cg
Basel (awp)
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