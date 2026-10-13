Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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13.10.2026 13:48:40
Roche erwirbt Lizenz für chinesischen Abnehm-Medikamentenkandidaten
DOW JONES--Roche hat sich die Rechte an einem Kandidaten für ein Abnehm-Medikament gesichert. Der Schweizer Pharmakonzern hat dafür eine Lizenzvereinbarung mit der chinesischen Rona Therapeutics geschlossen, wie das Unternehmen mit Sitz in Shanghai mitteilte. Roche zahlt vorab 100 Millionen US-Dollar. Je nach Erreichen bestimmter Meilensteine können weitere bis zu 1,06 Milliarden US-Dollar fällig werden.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2026 07:49 ET (11:49 GMT)
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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