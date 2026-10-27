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27.10.2026 07:06:37
Roche erweitert Angebot für dezentrale Labordiagnostik
Basel (awp) - Roche hat die CE-Kennzeichnung für das "Cobas smart e"-Immunanalysegerät erhalten. Das kompakte System ist für kleinere Labore und Kliniken konzipiert und soll die Präzision zentraler Labore auf einer Stellfläche von rund 0,9 Quadratmetern ermöglichen.
Das geplante Testmenü umfasst mehr als 100 medizinisch relevante Analysen aus Bereichen wie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Onkologie und Infektionskrankheiten, wie Roche am Dienstag mitteilte. Bei mehr als 90 Prozent der Roche-Immunoassays beträgt die Reaktionszeit höchstens 18 Minuten. Damit können Gesundheitseinrichtungen Tests vermehrt vor Ort durchführen und die Wartezeit auf diagnostische Ergebnisse verkürzen.
Das Gerät ergänzt Roches bestehendes cobas-Immunanalyseportfolio und nutzt dieselben Reagenzien sowie die etablierte Elecsys-Technologie wie die leistungsstärkeren Systeme des Konzerns. Dies soll die Vergleichbarkeit der Testergebnisse über verschiedene Standorte hinweg sicherstellen.
hr/dm
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