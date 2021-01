Roche erreicht mit Augenmittel Faricimab Ziele in Phase-III-Studien - Partnerschaft mit Sysmex erneuert

Roche hat mit seinem Augen-Kandidaten Faricimab in zwei Phase-III-Studien positive Resultate erzielt.

In den beiden Studien TENAYA und LUCERNE wurde Faricimab bei Patienten eingesetzt, die an neovaskulärer oder "feuchter" altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) leiden, wie Roche am Montag mitteilte.

Beide Studien erreichten die gesteckten Ziele (primäre Endpunkte). Sie zeigten, dass Patienten, die Faricimab-Injektionen in festen Abständen von bis zu 16 Wochen erhielten, Sehschärfeergebnisse erzielten, die denen von Patienten, die Aflibercept-Injektionen alle acht Wochen erhielten, nicht unterlegen waren.

Annähernd die Hälfte (45%) der Patienten in beiden Studien wurde im ersten Jahr alle 16 Wochen mit Faricimab behandelt. Dies ist laut Mitteilung das erste Mal, dass diese Dauerhaftigkeit in einer Phase-III-Studie für ein injizierbares Augenmedikament bei nAMD erreicht wurde.

Die neovaskuläre AMD betrifft den Angaben zufolge weltweit etwa 20 Millionen Menschen und ist die Hauptursache für Erblindung bei Menschen über 60 Jahren.

Roche erneuert Partnerschaft mit Sysmex im Bereich Hämatologie-Tests

Roche hat im Bereich Hämatologie-Tests die Partnerschaft mit der japanischen Diagnostikfirma Sysmex erneuert. Die beiden Firmen arbeiten bereits seit 1999 im Vertrieb von Sysmex-Produkten zusammen.

Mitte Dezember haben Roche und Sysmex ihre Zusammenarbeit erneuert, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst. Dies ermögliche es Roche im Rahmen der Vertriebs-, Verkaufs- und Servicepartnerschaft weiterhin Sysmex-Produkte wie Analysesysteme für Blut oder Reagenzien rund um den Globus zu verkaufen.

Zudem haben die beiden Unternehmen auch eine IT-Partnerschaft abgeschlossen, was die Nutzung der jeweiligen IT-Plattformen ermögliche, heisst es weiter. Das neue Agreement läuft bis Ende 2030.

hr/rw

Basel (awp)