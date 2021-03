Roche erreicht in Lungenkrebs-Studie die eigenen Ziele

In der Studie IMpower010 wurde Tecentriq im Vergleich zur besten unterstützenden Behandlung (BSC) bei Patienten eingesetzt, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs litten, wie der Konzern am Montag mitteilte.

Ziel war es, das krankheitsfreie Überleben dieser Patienten zu verlängern. Wie eine erste Zwischenanalyse zeige, habe Tecentriq zu einer statistisch signifikanten Verbesserung des krankheitsfreien Überlebens (DFS) geführt.

Dabei wurde das Mittel als adjuvante Therapie nach Operation und Chemotherapie bei Patienten eingesetzt, die an nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im Stadium II-IIIA litten. Das Ausmass des krankheitsfreien Überlebens war laut Mitteilung in der PD-L1-positiven Population besonders ausgeprägt.

"Mit diesen bahnbrechenden Ergebnissen ist Tecentriq die erste Krebsimmuntherapie, die vielen Menschen mit resektablem Lungenkrebs im Frühstadium hilft, länger zu leben, ohne dass der Krebs zurückkehrt", wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung von Roche, in der Mitteilung zitiert.

hr/ra

Basel (awp)