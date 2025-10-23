Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
23.10.2025 07:06:36
Roche erhöht Gewinnprognose für 2025
Basel (awp) - Roche hat in den ersten neun Monaten 2025 etwas mehr umgesetzt als vor einem Jahr. Der Umsatz stieg auf 45,9 Milliarden Franken nach 45,0 Milliarden, wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte. Er erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr.
to/ra
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zur Wochenmitte seitwärts, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckte. Auch die Wall Street zeigte sich mit Abgaben. Die Börsen in Fernost notierten am Mittwoch im Minus.