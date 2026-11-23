(Meldung durchgehend ausgebaut)

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche hat für seinen Hoffnungsträger Giredestrant (Markenname: Wilserdly) in den USA eine weitere Zulassung erhalten. Damit sieht sich Roche auf Kurs, um die zur Entwicklung des Medikaments gesetzten Ziele zu erreichen.

Neu wurde Giredestrant von der US-Gesundheitsbehörde FDA zur alleinigen Behandlung von erwachsenen Personen mit hormonrezeptorpositivem und HER2-negativem Brustkrebs nach Operationen zugelassen, wie die FDA und Roche am Montagabend mitteilten.

Das einmal täglich oral einzunehmende Medikament sei die erste neue Hormontherapie für Brustkrebs im Frühstadium seit über 20 Jahren, hiess es. Die Zulassung umfasse Erwachsene mit dem genannten Brustkrebs im Stadium I, II oder III, bei denen nach einer Operation ein mittleres bis hohes Rückfallrisiko bestehe.

Der Brustkrebstyp zähle zu den häufigsten in den USA, hiess es. Jährlich werde bei rund 225'000 Frauen in den USA ein HR-positiver, HER2-negativer Brustkrebs diagnostiziert. Bei 90 Prozent sei dies im Frühstadium der Fall. Da seien die Heilungschancen am grössten.

Rückfallrisiko verhindern

"Bei Patientinnen und Patienten mit hormonabhängigem Brustkrebs im Frühstadium besteht das Ziel nach einer Operation darin, ein Wiederauftreten der Erkrankung zu verhindern", wird Angelo de Claro, Direktor des Oncology Center of Excellence der FDA, zitiert. Dabei habe die Behandlung im Vergleich anderer Optionen gut abgeschnitten.

Im Rahmen der randomisierten, multizentrischen Studie Lidera Breast Cancer hat Giredestrant verglichen mit der Standard-Hormontherapie laut den Angaben das Risiko eines invasiven Brustkrebsrückfalls oder eines Todesfalls um 30 Prozent reduziert.

Die Studienergebnisse und die FDA-Zulassung zu Giredestrant stellen für Roche einen weiteren Meilenstein dar. Vor gut einer Woche wurde das Brustkrebsmittel in Kombination mit Everolimus zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs zugelassen wie Hormonrezeptor-positivem (ER+) Brustkrebs, HER2-negativem Tumor sowie ESR1-mutiertem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs. Voraussetzung für die Behandlung ist, dass die Erkrankung während oder nach einer adjuvanten endokrinen Therapie wieder auftritt.

Mit Giredestrant will Roche weitere Erfolge erzielen. Der Konzern selbst traut dem Mittel Spitzenumsätze von mehr als 3 Milliarden Franken zu, einige Analysten halten sogar zweistellige Milliardensummen für denkbar. Roche investiere weiterhin in die umfassende Entwicklung des Mittels und untersuche dessen Potenzial als Kernkomponente in verschiedenen Stadien von Brustkrebs sowie in neuartigen Behandlungskombinationen, schrieb Roche dazu.

Giredestrant ist ein sogenannter SERD, ein selektiver Östrogenrezeptor-Degrader, der nächsten Generation, der den Östrogenrezeptor nicht nur blockiert, sondern gezielt abbaut und damit den hormonellen Wachstumssignalweg von Brustkrebszellen direkt unterbindet.

mk/yz