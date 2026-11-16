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16.11.2026 15:09:37
Roche erhält FDA-Zulassung für Massenspektrometrie-Lösung
Basel (awp) -
Roche erhält FDA-Zulassung für Massenspektrometrie-Lösung
Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine sogenannte De-Novo-Zulassung für eine neue Massenspektrometrie-Lösung erhalten. Sie kombiniert die Plattform cobas pro i 601 mit dem Test Ionify Gabapentin und dient der Überwachung des Medikamentenspiegels im Blut.
Mit der Lösung will Roche die Massenspektrometrie aus spezialisierten Laboren in die klinische Routine bringen, wie der Pharmakonzern am Montag mitteilte. Dazu würden die bislang komplexen und häufig manuellen Abläufe automatisiert und standardisiert.
Im Rahmen der Zulassung genehmigte die FDA zudem einen Plan zur schrittweisen Erweiterung des Testangebots um bis zu 22 weitere Ionify-Tests. Diese seien allerdings noch nicht verfügbar.
ra/ls
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