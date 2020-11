Roche erhält US-Zulassung für Xofluza zur Grippe-Prophylaxe - Roche-Aktie dennoch leichter

Die Roche-Tochter Genentech darf das Grippemittel Xofluza in den USA für eine weitere Indikation vertreiben.

So dürfe das Medikament nun zur Prophylaxe von Grippe eingesetzt werden, teilte Genentech am Montagabend mit.

Xofluza (Baloxavir-Marboxil) könne nun von Personen ab einem Alter von 12 Jahren eingenommen werden, die davor Kontakt mit einem an Grippe erkrankten Patienten hatten, so die Mitteilung weiter.

Die Zulassung wurde auf Basis der Phase-III-Studie "Blockstone" erteilt. Diese ergab, dass die Ansteckungsgefahr für Probanden, die mit an Grippe erkrankten Personen unter einem Dach lebten, mit der präventiven Einnahme von Xofluza signifikant geringer war.

Diese Zulassung sei von Bedeutung, weil die Grippesaison wegen der zeitgleich grassierenden Coronapandemie wie keine andere sein werde, hiess es in einer separaten Mitteilung der Zulassungsbehörde FDA. In dieser wurde ausserdem betont, dass Xofluza nun auch als Granulat, das in Wasser aufgelöst wird, verkauft werden darf. Bislang war Xofluza nur in Tablettenform erhältlich.

Nicht verwendet werden darf das Medikament vorläufig bei Kindern, wie es in der Genentech-Mitteilung weiter hiess. Genentech und die FDA hätten sich aber über das weitere Vorgehen verständigt, wie dies geändert werden könnte.

Xofluza (Baloxavir-Marboxil) wurde in den USA erstmals 2018 zur Behandlung bestimmter Grippetypen zugelassen.

