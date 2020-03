Roche erhält Notfall-Zulassung für Corona-Test in USA

Der Pharmakonzern Roche hat in den USA eine Notfall-Zulassung für einen Test zum Nachweis des neuartigen Coronavirus (Sars-CoV-2) erhalten.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe den Test in einer Notfall-Bestimmung vorübergehend zugelassen, teilte die Roche Holding AG mit. Ein Testsystem könne Ergebnisse von bis zu 4.128 Proben innerhalb von 24 Stunden liefern. Der Schweizer Konzern wolle nun an die Kapazitätsgrenzen gehen, um so viele Tests wie möglich herzustellen.

DJG/kla/bam

FRANKFURT (Dow Jones)