Roche erhält neue Zulassung in den USA für Krebs-Prognosetest - Aktie gibt ab

Beim Test mit dem Namen "VENTANA MMR RxDx" handle sich um die erste Begleitdiagnostik, die Endometriumkrebspatientinnen identifiziere, die für eine sogenannte Anti-PD1-Immuntherapie in Frage kämen, teilte Roche am Freitag mit.

Endometriumkrebs, eine Krebserkrankung der Gebärmutterschleimhaut, ist gemäss Communiqué die häufigste gynäkologische Krebsart in den USA und die vierthäufigste Krebsart bei Frauen in Nordamerika. Insgesamt würden weltweit 90'000 Frauen an dieser Krebsart zu Tode kommen. Und leider gebe es erst begrenzte Behandlungsmöglichkeiten für Frauen, deren Erkrankung während oder nach einer Erstlinientherapie fortschreite.

Roche erhält positive CHMP-Empfehlung für Enspryng zur Behandlung von NMOSD

Der Pharmakonzern Roche ist einer Zulassung für sein Mittel Enspryng zur Behandlung einer seltenen Autoimmunerkrankung einen Schritt näher. Am Freitag hat der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur CHMP die Zulassung von Enspryng empfohlen.

Enspryng wird zur Behandlung von Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) eingesetzt. NMOSD ist eine seltene, lebenslange und schwächende Autoimmunerkrankung des Zentralnervensystems. Die Krankheit schädigt in erster Linie den Sehnerv und das Rückenmark und verursacht Blindheit, Muskelschwäche und Lähmung.

Der CHMP empfiehlt laut Roche den Einsatz von Enspryng als erste subkutane Behandlungsoption für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren als Monotherapie, wenn sie seropositive Anti-Aquaporin-4-Antikörper (AQP4-IgG) aufweisen. AQP4-IgG sind demnach bei etwa 70-80 Prozent der Menschen mit NMOSD vorhanden, die tendenziell einen schwereren Krankheitsverlauf aufweisen.

