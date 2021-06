Roche erhält FDA-Notzulassung für PCR-COVID-Test

Der Test liefere innert nur 20 Minuten die Ergebnisse, teilte Roche am Freitagabend mit.

Der Test von Roche basiert den Angaben zufolge auf dem Cobas-Liat-System und soll in Zukunft auch in Märkten erhältlich sein, welche die CE-Kennzeichnung akzeptierten. Es sei der erste Test, der nach dem RT-PCR-Verfahren nach so kurzer Zeit Resultate liefere. Damit könnten im Gesundheitssystem raschere Entscheide getroffen werden.

mk/uh

Basel (awp)