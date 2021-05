Roche erhält EU-Zulassung für Tecentriq als Lungenkrebs-Therapie - Roche-Aktie profitiert

Wie Roche am Mittwoch mitteilte, hat die Europäische Kommission das Mittel als Erstlinientherapie für Erwachsene mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) zugelassen.

Diese Entscheidung kommt nicht ganz überraschend, nachdem der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur bereits vor gut einem Monat eine positive Empfehlung abgegeben hatte.

Roche-Papiere können an der SIX zeitweise ein Plus von 1,57 Prozent auf 301,83 Franken verbuchen.

