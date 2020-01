Roche erhält EU-Zulassung für Polivy zur Behandlung von Lymphdrüsenkrebs

Roche hat die Zulassung für eine neuartige Therapie zur Behandlung von aggressivem Lymphdrüsenkrebs erhalten.

Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, hat die EU-Kommission Polivy (Polatuzumab-Vedotin) eine bedingte Zulassung in Kombination mit Bendamustin plus MabThera (Rituximab) (BR) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit einer bestimmten Form des diffusen grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) erteilt.

Die Therapie richtet sich laut Roche an jene Patienten, die nicht für eine hämatopoetische Stammzelltransplantation in Frage kommen.

"Mit dieser Zulassung bekommen Menschen in der EU mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom die Möglichkeit, von dieser neuen Kombination zu profitieren", wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung bei Roche, in der Mitteilung zitiert.

Die bedingte Zulassung basiert den Angaben zufolge auf den Ergebnissen der Phase Ib/II-Studie GO29365. Es ist demnach die erste und einzige klinischen Studie, die höhere Ansprechraten und ein verbessertes Gesamtüberleben (OS) im Vergleich zum sonst oft angewandten Behandlungsschema gezeigt habe.

Eine bedingte Zulassung werde für ein Arzneimittel erteilt, das einen ungedeckten medizinischen Bedarf erfüllt, wenn der Nutzen der sofortigen Verfügbarkeit das Risiko weniger umfangreicher Daten als normalerweise erforderlich überwiegt.

hr/rw

Basel (awp)