Roche erhält EU-Zulassung für Enspryng-Medikament - Roche-Aktie gefragt

Das Medikament wird bei Patienten mit Neuromyelitis-Optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) eingesetzt, einer Gruppe seltener Autoimmunerkrankungen des zentralen Nervensystems.

Enspryng sei die erste und einzige NMOSD-Behandlung, die alle vier Wochen subkutan (unter die Haut) verabreicht werde und nach entsprechender Schulung auch zu Hause durchgeführt werden könne, teilte Roche am Montag mit.

Die NMOSD-Krankheit schädigt in erster Linie den Sehnerv und das Rückenmark und verursacht Blindheit, Muskelschwäche und Lähmung.

Die Roche-Aktie verbucht an der SIX derzeit ein Plus von 0,8 Prozent auf 347,55 Franken.

sig/rw

Basel (awp)