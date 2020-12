Roche Diagnostics eröffnet Hub für Softwareentwicklung am Hauptsitz in Kanada

Die Diagnostiksparte von Roche eröffnet an ihrem Sitz im kanadischen Quebec ein Zentrum für Softwareentwicklung.

Die Entscheidung von Roche Diagnostics, in Laval zu expandieren, trage zum Ziel der Life-Science-Strategie der Regierung von Québec bei, die Provinz bis 2027 zu einem der fünf wichtigsten nordamerikanischen Standorte in diesem Sektor zu machen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

Ein besonderer Fokus werde dabei auf die Bereiche Präzisionsmedizin und die Nutzung von Big Data im Gesundheitssektor gelegt, hiess es weiter.

Basel/Quebec (awp)