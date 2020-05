Roche-Diagnostics erhält US-Notfallzulassung für Corona-Antikörper-Test

(Mitteilung um Aussagen des Diagnostics-Chefs ergänzt)

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche arbeitet unter Hochdruck an der Bekämpfung des Coronavirus. Nachdem der Konzern bereits vor zwei Wochen angekündigt hatte, an einem neuen Corona-Test zu arbeiten, wurde dieser nun in der Nacht auf Sonntag von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen, wie Roche mitteilte.

Konkret handelt es sich um einen Antikörper-Test, mit dem jene Personen erkannt werden können, die mit dem Coronavirus infiziert worden waren und Antikörper dagegen gebildet haben, erklärte der Chef der Diagnostics-Sparte, Thomas Schinecker, am Sonntag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

Zwar könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Menschen dann auch immun seien. "Dazu ist das Virus einfach zu neu und unbekannt, so dass diese Menschen über die nächsten Monate und Jahre beobachtet werden müssten", sagte Schinecker.

Allerdings sei es in der Regel bei derlei Viren schon so, dass der menschliche Körper reagiere, Antikörper bilde und damit dann meist auch immun sei. Das habe man auch bei dem Vorgänger des aktuellen Coronavirus, dem Sars-Virus Anfang der 2000er Jahre beobachten können.

Hohe Treffsicherheit

Für den Diagnostics-Chef sind bei dem Elecsys Anti-Sars-CoV-2-Test zwei Punkte besonders wichtig. So habe der Corona-Antikörpertest von Roche eine Spezifität von mehr als 99,8 Prozent gezeigt. Die Sensitivität habe bei 100 Prozent gelegen, bestätigte Schinecker die Angaben der Medienmitteilung. Beide Faktoren spiegeln letztlich die Genauigkeit des Tests wider.

Diesen Punkt hatten Analysten bereits im Vorfeld der Zulassung hervorgehoben. So hatte etwa ZKB-Analyst Michael Nawrath bei der Ankündigung des neuen Tests von Roche geschrieben, dass es bereits eine Vielzahl an Antikörper-Tests auf dem Markt gebe. Ihr Nachteil sei ihre mangelnde Genauigkeit, monierte er seinerzeit.

Roche hat laut Mitteilung mehr als 5'000 Proben für diesen Test untersucht. Dabei habe man auch mit Absicht andere Viren durch das System laufen lassen, um zu sehen, ob es diese erkenne. "Und es hat funktioniert", sagte Schinecker.

Als zweiten wichtigen Punkt nannte der Diagnostics-Chef die Produktionszahlen. "Wir haben bereits mit der Auslieferung der Tests begonnen", kündigte er an. Roche gehe davon aus, monatlich Test im hohen zweistelligen Millionenbereich ausliefern zu können. Der Test kann laut Roche in jenen Ländern genutzt werden, welche die CE-Kennzeichnung der Europäischen Union akzeptieren.

Auf die Frage, welchen gesellschaftlichen Nutzen der Test habe, sagte Schinecker, dass die Experten in jedem Land wahrscheinlich Konzepte hätten, wie sie die Menschen langsam aus dem Home-Office zurück an den Arbeitsplatz bringen würden. Der Roche-Test leiste insofern einen Beitrag, als dass man eben jene Personen identifizieren könne, deren Immunsystem bereits auf das Virus reagiert habe.

Finanziell nur bedingt vorteilhaft

Derweil dürfte sich der finanzielle Vorteil des neuen Tests für Roche mit den negativen Folgen der Corona-Pandemie in etwa die Waage halten. Denn während zwar deutlich mehr Corona-Tests verkauft würden, sinke gleichzeitig die Zahl anderer routinemässiger Tests.

Für den Diagnostics-Chef stellt dies auch ein nicht zu unterschätzendes gesundheitliches Risiko dar. Viele Eingriffe und Behandlungen würden derzeit verschoben. "Das ist kein ungefährlicher Balance-Akt." Immerhin sei es bei Krebs- oder auch Herz-Patienten mitunter wichtig, die Behandlung fortzuführen.

