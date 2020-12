Roche: Daten bestätigen Vorteile von Venclexta-Kombiation bei CLL

Roche und ihre Tochtergesellschaft Genentech haben am Kongress der amerikanischen Gesellschaft für Hämatologie Studiendaten zu Venclexta vorgestellt.

In der Phase-III-Studie "Murano" habe die Kombinationsbehandlung mit Venclexta/Venclyxto plus MabThera/Rituxan bei Patienten mit wiederauftretender chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) eine nachhaltige progressionsfreie Überlebensrate gezeigt, wie es in einer Mitteilung vom Samstag heisst.

Zudem habe die Rate der Patienten mit einer nicht nachweisbaren minimale Resterkrankung höher gelegen, was auf ein geringeres künftiges Risiko hinweisen könnt, wie es weiter heisst.

Im Oktober hatte Venclexta in Kombination mit anderen Medikamenten in den USA die für die Behandlung von neu diagnostizierter AML bei älteren Erwachsenen oder Patienten mit weiteren Krankheiten erhalten.

Venclexta wird von AbbVie und Roche gemeinsam entwickelt. Es wird von AbbVie und der Roche-Tochter Genentech gemeinsam in den USA und von AbbVie ausserhalb den USA vermarktet.

