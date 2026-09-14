Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9465 0.2%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 63’082 1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Suche...

Roche Aktie 224184 / US7711951043

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 04:34:54

Roche Collaborator MediLink Says Tam-Peli Achieves 54% OS Risk Reduction In Phase III SCLC Trial

Roche
45.53 EUR -0.43%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Roche (RHHBY) announced that its collaborator MediLink released interim results from the randomized Phase III TAISHAN-302 trial evaluating Tam-Peli (tambotatug pelitecan, YL201) versus topotecan in Chinese patients with relapsed small-cell lung cancer (SCLC) who had progressed after prior platinum-based chemotherapy with or without a PD-L1 inhibitor.

The trial met its primary endpoint of overall survival (OS), with Tam-Peli reducing the risk of death by 54% compared to topotecan. Tam-Peli also demonstrated strong efficacy across secondary endpoints, reducing the risk of disease progression by 71% and achieving an objective response rate of 59.1% versus 9.7% with standard-of-care.

Following the positive Phase III TAISHAN-301 trial in nasopharyngeal carcinoma, TAISHAN-302 represents the second successful Phase III readout for Tam-Peli in China. Under Roche's collaboration and exclusive licensing agreement with MediLink Therapeutics, Roche holds development, manufacturing, and commercialization rights for Tam-Peli worldwide outside mainland China, Hong Kong, and Macau. Roche is advancing clinical development across multiple solid tumor types and plans to rapidly initiate global Phase III trials.

RHHBY closed Friday's regular trading at $52.75 down $0.44 or 0.83%.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten