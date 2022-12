Roche-CEO sieht markant rückläufiges Geschäft mit Coronatests - Gentherapie SPK-8011 von Tochter Spark dauerhaft wirksam - Roche-Aktie höher

Dies bestätigte der bald abtretende Roche -CEO Severin Schwan in einem Interview mit der "NZZ" vom Montag.

Die Vorhersage, die er bei der Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal gemacht habe, habe sich bewahrheitet: "Die Volumen im Geschäft mit Corona-Tests sowie mit Therapien zur Behandlung der Viruserkrankung sind markant gefallen." Insgesamt bestätige Schwan ausserdem den Ausblick für das Gesamtjahr 2022.

Auf die Frage, ob 2023 ein Übergangsjahr werde, sagte Schwan: "Das ist keine komplizierte Rechnung. Schauen Sie einfach die Corona-Umsätze an, das werden dieses Jahr noch gut 6 Milliarden Franken sein. Bereits im vierten Quartal ist dieser Umsatz massiv zurückgegangen, und wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, dann wird das nächstes Jahr einen Basiseffekt geben. Aber das darunterliegende Geschäft wächst ausgezeichnet."

Anderson ging von sich aus

Der CEO äusserte sich ausserdem zu dem am Morgen bekannt gewordenen Abgang von Pharmachef Bill Anderson. Dieser habe nichts mit dem kürzlichen Studienmisserfolg mit dem Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab zu tun, so Schwan. "Wenn eine Zulassungsstudie bei einem so wichtigen Medikament negativ ausfällt, ist das natürlich sehr enttäuschend. Aber wir wussten immer, dass die Entwicklungsrisiken gerade in diesem Bereich sehr hoch sind."

Er stellte im Interview ausserdem klar, dass Anderson von sich aus gegangen sei. Ob es einen Zusammenhang mit seiner Nicht-Ernennung zum CEO gab, liess Schwan offen. Darüber möchte er nicht spekulieren, Nachfolger von Schwan als CEO wird bekanntlich Thomas Schinecker, der bislang die Diagnostics-Sparte leitetet.

Gentherapie SPK-8011 von Tochter Spark erweist sich als dauerhaft wirksam

Die Gentherapie SPK-8011 der Roche-Tochter Spark Therapeutics hat sich in einer klinischen Phase-1/2-Studie für Patienten mit Hämophilie A als wirksam erwiesen. Dies zeigten aktualisierte Mehrjahresergebnisse, wie Sparks am Montag mitteilte.

Bei einer Nachbeobachtungszeit von bis zu fünf Jahren zeigten die Daten nach Angaben des Unternehmens, dass eine einmalige Infusion zu einer anhaltenden Expression von Faktor VIII (FVIII) und einer klinisch bedeutsamen Verringerung der annualisierten Blutungsrate (ABR) und der annualisierten FVIII-Infusionsraten (AIRs) führte.

Diese Ergebnisse wiesen darauf hin, dass SPK-8011 eine dauerhafte FVIII-Expression für die Behandlung von Hämophilie A biete und unterstrichen das Potenzial von SPK-8011, hiess es weiter.

Diese Daten wurden auf der laufenden 64. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) in New Orleans vorgestellt.

Für die Roche-Aktie geht es im frühen Schweizer Handel zeitweise 0,59 Prozent auf 304,77 CHF nach oben.

Basel (awp)