Roche beliefert Briten aus Deutschland mit Diagnostik-Produkten

Der Pharmakonzern Roche versendet diagnostische Produkte an britische Kunden aus Deutschland, um Lücken wegen Lieferproblemen in seinem Verteilzentrum in Südengland zu schliessen.

Ein Sprecher des Konzerns aus Basel bekräftigte am Donnerstag, dass sich die Lage dank verschiedener Massnahmen bis zum Wochenende erheblich verbessern sollte: "Diese Pläne beinhalten die Einführung einer zusätzlichen Schicht im Lager und den vorübergehenden Direktversand an Kunden in Grossbritannien und Irland von unserem Lager in Mannheim, Deutschland", erklärte er. Roche hatte die Lieferschwierigkeiten am Mittwoch eingeräumt und Abhilfe bis Ende kommender Woche in Aussicht gestellt. Anfängliche Befürchtungen, die Probleme könnten sich auf das britische Coronavirus-Testprogramm auswirken, zerstreute das Unternehmen. Der Basler Pharmakonzern ist der weltgrösste Anbieter von Apparaturen und Methoden zur Diagnose von Erkrankungen und einer der Hauptlieferanten von diagnostischen Tests für das britische Gesundheitssystem NHS. tp/ Zürich (awp/reu)

