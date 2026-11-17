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17.11.2026 09:20:40
Roche bekommt erste FDA-Zulassung für neues Brustkrebsmittel Wilserdly
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für eine neue Tablette zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs erhalten - die erste Indikation für ein Medikament, das laut Führungskräften zum meistverkauften Produkt des Unternehmens werden könnte.
Roche teilte am späten Montag mit, dass das Medikament mit dem Markennamen Wilserdly in Kombination mit Novartis' Afinitor für die Behandlung einer bestimmten Form von fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs zugelassen wurde. Das Unternehmen wartet zudem auf eine FDA-Zulassung für den Einsatz desselben Medikaments in einer früheren Phase der Krankheit, womit es für eine grössere Patientengruppe zugänglich würde.
Nach Einschätzung von Roche hat das Medikament das Potenzial, die Behandlung von Brustkrebs grundlegend zu verändern. Allerdings wird es mit neuen Produkten konkurrieren müssen, die Astrazeneca und Eli Lilly derzeit entwickeln, sowie mit bereits auf dem Markt befindlichen Therapien.
Die erste FDA-Zulassung für Wilserdly markiert einen Meilenstein in Roches Brustkrebs-Portfolio, das die Wachstumsaussichten des Unternehmens stärken soll. Es könnte zudem eine noch grössere Chance im Bereich der Frühstadien der Erkrankung folgen, schrieb die Schweizer Privatbank Vontobel in einer Mitteilung an Kunden.
Wilserdly ist ein sogenannter selektiver Östrogenrezeptor-Destruktor, der das Wachstum von Krebszellen stoppen oder verlangsamen soll, indem er das Östrogenrezeptor-Protein abbaut, das diese Zellen als "Treibstoff" für ihre Ausbreitung nutzen.
Astrazeneca erhielt im September die FDA-Zulassung für ein Medikament derselben Klasse, Etcamah, zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs bei Nachweis einer Resistenzmutation und führt zudem Studien durch, um das Medikament in früheren Krankheitsstadien zu testen.
Die zulassungsrelevante Studie in der späten Entwicklungsphase, auf deren Grundlage Roche den Antrag gestellt hatte, zeigte laut Unternehmen, dass das Medikament der Standardtherapie deutlich überlegen war, wenn es darum ging, das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes bei Patientinnen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs zu senken.
Führungskräfte von Roche hatten zuvor erklärt, das Medikament könne zum meistverkauften Produkt des Unternehmens aller Zeiten werden. Das Unternehmen rechnet damit, dass das Medikament auf dem Höhepunkt mehr als 3 Milliarden Schweizer Franken Jahresumsatz erzielen könnte.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2026 03:20 ET (08:20 GMT)
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