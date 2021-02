Roche beantragt US-Notfallzulassung für neuen Corona-Antigen-Schnelltest

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Notfallzulassung für einen weiteren Corona-Test beantragt. Das SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test-Kit ermögliche verlässliche Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten, heisst es in einer Mitteilung am Montagabend.

Das Test-Kit sei klein und könne ohne Zusatzinstrumente verwendet werden, heisst es weiter. Die Durchführung soll durch Pflegepersonal per Nasenabstrich erfolgen. Der Pharmakonzern rechnet damit, dass bei einer Zulassung in den USA dort mehrere 10 Millionen Tests per Monat zur Verfügung gestellt werden können, wobei die Kapazität noch ausgebaut werden kann. Die Tests würden in Zusammenarbeit mit SD Biosensor lanciert.

yr/kw