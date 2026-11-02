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02.11.2026 12:13:44
Roche-Analyse: UBS AG verschlechtert Bewertung der Aktie auf Neutral
UBS AG hat die Roche-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Roche von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 376 auf 420 Franken angehoben. Die Abstufung auf "Neutral" erfolge nach einem mehr als 50-prozentigen Kursanstieg der Aktien in den vergangenen zwölf Monaten, schrieb Matthew Weston in einer Studie am Montag. Seine mittelfristigen guten Wachstumsaussichten für den schweizerischen Pharmakonzern seien gänzlich intakt.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Roche-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie verlor um 11:57 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1.3 Prozent auf 398.10 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 5.50 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132’066 Roche-Aktien. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 21.3 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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