Roche-Analyse: Sell-Bewertung für Roche-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 225 auf 215 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Schlussquartal 2023 des Pharmakonzerns sei ein schwieriges gewesen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erwartungen an den Konzern dürften weiter sinken.

Aktienauswertung: Die Roche-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 13:47 Uhr 0.7 Prozent im Minus bei 232.45 CHF. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 7.51 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 381’833 Roche-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2024 4.9 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 06:56 / CET



