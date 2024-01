Roche-Analyse: Roche-Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Die schweizerische Grossbank UBS hat das Kursziel für Roche im Rahmen eines Analystenwechsels von 305 auf 278 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er gehe für den Pharmakonzern von soliden Wachstumsaussichten aus, schrieb der nun zuständige Analyst Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Anleger als attraktiver erachtet der Experte derzeit aber die Titel des Konkurrenten Novartis < CH0012005267>, die er zum Kauf empfiehlt und zu den "Top-Picks" im europäischen Pharmasektor zählt./la/he





Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Roche-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 17:37 Uhr 0.7 Prozent auf 250.85 CHF. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 10.82 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via SIX SX auf 464’954 Roche-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 stieg die Aktie um 2.6 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 15:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 15:20 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.