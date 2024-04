Roche-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Roche-Aktie mit Underweight ein

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Forschungserfolg mit dem Krebsmittel Columvi auf "Underweight" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Analyst Richard Vosser wertete den Studienerfolg in einer am Montag vorliegenden Studie als geringfügig positiv für den Pharmakonzern.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Roche-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Anleger zeigten sich um 11:27 Uhr bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 225.20 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 6.75 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 162’212 Roche-Aktien. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2024 um 4.1 Prozent. Am 25.07.2024 werden die Kennzahlen für Q2 2024 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 07:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2024 / 08:11 / BST



