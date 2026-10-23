Roche-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Underperform ein

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Underperform" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Angesichts einer aktuell recht hohen Bewertung der Aktie müssten die für 2027 erwarteten Markteinführungen von Giredestrant und Fenebrutinib die Absatzerwartungen erfüllen, da andere wichtige Kurstreiber erst für 2028 zu erwarten seien, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der Anpassung seines Bewertungsmodells an die Zahlen zum dritten Quartal sehen er keine Möglichkeit, wie der Pharmakonzern die vom Management für 2027 angestrebten Wachstumsziele erreichen könne.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Roche-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Roche befand sich um 14:27 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0.3 Prozent auf 390.90 CHF ab. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 36.05 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 328’044 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 19.1 Prozent zu. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 14:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.