Roche-Analyse: Hold-Bewertung für Roche-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 215 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einer Branchenkonferenz.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Roche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Roche befand sich um 11:33 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0.6 Prozent auf 230.80 CHF ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 6.85 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 189’989 Roche-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 fiel die Aktie um 1.7 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

